Песков рассказал о приоритете работы Путина

Российский лидер Владимир Путин постоянно работает над укреплением политической системы РФ, это один из его приоритетов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Мы видим, что последовательно идёт процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства. И очень важным и существенным шагом в этом направлении был как раз финализированный вчера процесс внесения изменений в конституцию, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что 20 лет назад россияне жили в государстве, состояние которого "оставляло желать лучшего" — "государство вообще было на грани развала" и жило в условиях экзистенциальных угроз как внутри, так и извне.