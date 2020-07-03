"Не готовы принимать во внимание". В Кремле оценили реакцию Запада на поправки

В Кремле знакомы с позициями некоторых представителей Запада по поправкам к конституции, но не готовы принимать их во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права. Но при этом Россия оставалась и будет оставаться в первую очередь приверженной своему собственному суверенитету, — заметил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что последнее никак не противоречит международному праву и во многих государствах закреплены аналогичные положения.