Памфилова: Легитимность голосования по поправкам бесспорна

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает бесспорной легитимность прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ. По её словам, оно состоялось максимально открыто, безопасно, свободно, демократично и справедливо. Его результаты достоверны.

— Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю, — сказала она на заседании ЦИК.