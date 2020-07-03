Памфилова: Легитимность голосования по поправкам бесспорна

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова считает бесспорной легитимность прошедшего голосования по поправкам к Конституции РФ. По её словам, оно состоялось максимально открыто, безопасно, свободно, демократично и справедливо. Его результаты достоверны.
— Голосование прошло свободно, у всех граждан была возможность свободно выразить свою волю, — сказала она на заседании ЦИК.
Напомним, 1 июля завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции РФ. ЦИК уже закончила подсчёт всех протоколов, в результате за поправки к конституции проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. В Кремле такие итоги назвали триумфом. Изменения в основной закон вступают в силу сразу после подведения официальных итогов.