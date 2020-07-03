Житель Удмуртии приехал проголосовать по поправкам в конституцию на необычном транспорте

Избиратель из сельского поселения Орловское в Удмуртии приехал на участок на необычном транспорте. Об этом в соцсети "ВКонтакте" рассказала его землячка Ольга Гребенкина-Сырчина.
Фото © VK / Ольга Гребенкина-Сырчина
Местный житель примчался на голосование на своём мотоблоке, отложив любимое занятие — рыбалку.
— Прибыл на избирательный участок на самом популярном транспорте в сельской местности, — отметила Гребенкина-Сырчина.
Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов, которые россияне отдали в период с 25 июня по 1 июля. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам после голосования по поправкам и поблагодарил за оказанное доверие.