Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

На избирательном участке в Тюмени спасли раненую собаку — фото

Помимо этого животное вкусно накормили.

291
Post cover

Фото © VK / Тюменская область

В Тюмени во время состоявшегося общероссийского голосования по поправкам к конституции на один из избирательных участков пришла раненая бездомная собака. К людям животное вышло за помощью, и они не бросили пса в беде.

Она сильно хромала, а из лапы шла кровь. Ей сразу же оказали помощь — лапу промыли и перевязали,говорится в сообщении в официальном сообществе Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".

Фото © VK / Тюменская область

Отмечается, что бедолаге не только оказали медицинскую помощь, но и вкусно накормили.

Напомним, на избирательные участки в Тюмени приходили достаточно неординарные личности. Так, в день голосования 1 июля на них появлялся и супергерой из комиксов, и избиратель, которого сопровождали два динозавра.

Выбор редакции

Loading...