На избирательном участке в Тюмени спасли раненую собаку — фото

В Тюмени во время состоявшегося общероссийского голосования по поправкам к конституции на один из избирательных участков пришла раненая бездомная собака. К людям животное вышло за помощью, и они не бросили пса в беде.

— Она сильно хромала, а из лапы шла кровь. Ей сразу же оказали помощь — лапу промыли и перевязали, — говорится в сообщении в официальном сообществе Тюменской области в соцсети "ВКонтакте".

Фото © VK / Тюменская область

Отмечается, что бедолаге не только оказали медицинскую помощь, но и вкусно накормили.