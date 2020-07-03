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В Южно-Курильске установили памятный знак с текстом одной из поправок к конституции — видео

Плиту с табличкой, на которой выбиты слова о недопустимости действий к отчуждению территорий России, разместили на центральной площади.

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В Южно-Курильске установили плиту с символикой РФ и текстом одной из поправок к конституции. Инициатором установки памятного знака выступила молодёжь Кунашира и Шикотана, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Размер памятного знака, установленного на центральной площади, — 120 на 90 см.

На плите — табличка с гравировкой, где выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ,пояснил глава региона в посте в соцсети "ВКонтакте".

Лимаренко подчеркнул, что норма о нерушимости границ России ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что внесение изменений в Конституцию РФ означает, что решение вопроса о принадлежности Курильских островов принято окончательно. По словам члена Совфеда, Япония остаётся со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Курилами теперь равны нулю.

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