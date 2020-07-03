В Южно-Курильске установили памятный знак с текстом одной из поправок к конституции — видео

В Южно-Курильске установили плиту с символикой РФ и текстом одной из поправок к конституции. Инициатором установки памятного знака выступила молодёжь Кунашира и Шикотана, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Размер памятного знака, установленного на центральной площади, — 120 на 90 см.

— На плите — табличка с гравировкой, где выбита новая поправка в статью 67 Конституции РФ, — пояснил глава региона в посте в соцсети "ВКонтакте".

Лимаренко подчеркнул, что норма о нерушимости границ России ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов.