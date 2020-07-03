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В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днём

Инициатор идеи считает, что день голосования по поправкам запомнится всем, кто выполнил свой гражданский долг.

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Фото © Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Первое июля стоит сделать выходным как день общероссийского голосования по поправкам к конституции. Такое мнение высказала вице-спикер Государственной думы Ольга Епифанова.

Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции РФ считался праздничным нерабочим днём. Эту традицию отменили около 15 лет назад, — приводит её слова РИА "Новости".

Она отметила, что традицию можно было бы и возродить, объявив Днём конституции 1 июля.

Отметим, что сейчас День Конституции РФ ежегодно отмечается 12 декабря и на протяжении 12 лет до 2005 года в этот день у всех россиян был выходной.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после голосования по поправкам и поблагодарил за оказанное доверие.

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