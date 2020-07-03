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В Ленобласти по поправкам в конституцию проголосовали Мальвина и Буратино — видео

Таким необычным образом пара пыталась привлечь россиян на избирательные участки.

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Видео © VK / Тосненский вестник

В посёлке Войскорово в Тосненском районе Ленобласти в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля, приняли участие волонтёры в костюмах Мальвины и Буратино. Видео опубликовали в паблике "Тосненский вестник".

Пара отметила, что таким необычным образом пыталась привлечь соотечественников на избирательные участки.

Привлекаем жителей и пытаемся призвать их на голосование. Я даже в свой день рождения сегодня не поленилась, оделась и пришла проголосовать, — рассказала девушка в костюме Мальвины.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам после голосования по поправкам и поблагодарил за оказанное доверие.

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