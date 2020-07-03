В Ленобласти по поправкам в конституцию проголосовали Мальвина и Буратино — видео

Видео © VK / Тосненский вестник

В посёлке Войскорово в Тосненском районе Ленобласти в общероссийском голосовании по поправкам к конституции, которое проходило с 25 июня по 1 июля, приняли участие волонтёры в костюмах Мальвины и Буратино. Видео опубликовали в паблике "Тосненский вестник".

Пара отметила, что таким необычным образом пыталась привлечь соотечественников на избирательные участки.

— Привлекаем жителей и пытаемся призвать их на голосование. Я даже в свой день рождения сегодня не поленилась, оделась и пришла проголосовать, — рассказала девушка в костюме Мальвины.