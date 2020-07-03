Памфилова — об организации голосования по поправкам: Справились с основными задачами

Избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования по поправкам к конституцию, они не раз обозначались в ходе кампании, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что деятельность ЦИК была поддержана самими гражданами России.
— В полном объёме всеми избирательными комиссиями выполнена задача по обеспечению безопасности людей и на этапе подготовки к проведению голосования, и в ходе его проведения, — отметила глава ЦИК.
Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам. В результате за внесение изменений в конституцию проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.