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Памфилова — об организации голосования по поправкам: Справились с основными задачами

По её словам, деятельность избирательных комиссий была поддержана россиянами.

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении общероссийского голосования по поправкам к конституцию, они не раз обозначались в ходе кампании, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она подчеркнула, что деятельность ЦИК была поддержана самими гражданами России.

В полном объёме всеми избирательными комиссиями выполнена задача по обеспечению безопасности людей и на этапе подготовки к проведению голосования, и в ходе его проведения, — отметила глава ЦИК.

Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов по поправкам. В результате за внесение изменений в конституцию проголосовало 77,92% граждан, против — 21,27%.

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