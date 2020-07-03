Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Евгения Медведева не может улететь в Канаду и тренируется в Москве

Брайан Орсер занимается с фигуристкой дистанционно.

46
Post cover

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

На днях двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прилетела в Россию из Японии, где пробыла несколько месяцев из-за карантина. Однако улететь в Канаду, где её наставник Брайан Орсер уже возобновил тренировки в своей группе, фигуристка не может из-за закрытых границ. Поэтому она пока занимается в Москве, её приютили на катке ЦСКА.

Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке ЦСКА под моим контролем. Орсер остаётся её основным тренером, ни о каком переходе речи не идёт. Это даже не обсуждалось и не обсуждается, — цитирует ТАСС тренера ЦСКА Елену Буянову.

Медведева отправилась в Японию в апреле, за полтора месяца до шоу, которое должно было состояться в Токио. Однако из-за пандемии коронавируса его отменили, и фигуристка застряла на карантине в Стране восходящего солнца. Вернуться в Россию ей удалось несколько дней назад, она уже сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Выбор редакции

Loading...