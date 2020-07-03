Евгения Медведева не может улететь в Канаду и тренируется в Москве

На днях двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прилетела в Россию из Японии, где пробыла несколько месяцев из-за карантина. Однако улететь в Канаду, где её наставник Брайан Орсер уже возобновил тренировки в своей группе, фигуристка не может из-за закрытых границ. Поэтому она пока занимается в Москве, её приютили на катке ЦСКА.

— Пока закрыты границы, Евгения будет заниматься на катке ЦСКА под моим контролем. Орсер остаётся её основным тренером, ни о каком переходе речи не идёт. Это даже не обсуждалось и не обсуждается, — цитирует ТАСС тренера ЦСКА Елену Буянову.