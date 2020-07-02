Смерть рекордам Шумахера. "Формула-1" готова короновать лучшего гонщика в истории

Победы в одном Гран-при

Михаэль Шумахер восемь раз был лучшим на Гран-при Франции. Хэмилтон по семь раз побеждал в Венгрии и Канаде. И если этап в Монреале пока под вопросом в этом году, то Будапешт — третий пункт назначения после Гран-при Австрии, так что с очередным рекордом Красного Барона Льюис может сравняться уже 26 июля.

Количество побед за сезон

Самый доминирующий год в карьере Шумахера — 2004-й. Тогда немец выиграл 13 гонок. То же самое удалось его соотечественнику Себастьяну Феттелю в 2013 году. Хэмилтону это достижение пока никак не покорится: он выигрывал по 9, 10 и 11 Гран-при в течение одного года, но до рекорда не дотянулся.

Попадания в тройку лучших

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Михаэль Шумахер стоял на подиуме 155 раз за карьеру. Хэмилтон уже 151 раз обливался шампанским на пьедестале почёта. Для абсолютного рекорда британцу нужно в этом году всего пять раз финишировать в тройке сильнейших. И это легчайшая задача для Льюиса, ведь за свою карьеру он ни разу не опускался ниже этой планки. Его худшее достижение — пять подиумов в 2009 году, и даже его повторения хватит, чтобы побить рекорд Шумахера.

Круги лидирования

Михаэль Шумахер пока удерживает пальму первенства по части лидирования в гонках. На его счету — 5111 кругов и 24 144 километров, когда он возглавлял пелотон. У Льюиса — пока 4486 кругов и 22 738 километров. Учитывая, что в каждой гонке примерно по 70 кругов, в случае тотального доминирования Хэмилтон вполне может перебить эти достижения в 2020 году.

Финиши в очковой зоне

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Очковая зона сейчас — это финиш в топ-10. Раньше очки раздавали первым восьми финишировавшим, а во времена Шумахера — первым шести. Михаэлю удавалось завершать гонки без баранки в активе 221 раз. Хэмилтону в этом плане полегче, и у него уже 213 таких финишей. Нет сомнений, что данный рекорд немца британец легко побьёт в 2020 году.

Идеальные гонки

Михаэль Шумахер провёл в "Формуле-1" 308 гонок, и 22 из них можно назвать идеальными. Именно в них Красный Барон тотально доминировал: выиграл квалификацию, затем гонку, а вдобавок завоевал лучший круг. Хэмилтону такое достижение пока покорилось "всего" 15 раз, и он может попытаться замахнуться на рекорд в этом сезоне. Однако даже повторить его будет не так-то просто, ведь лучшее, что пока удавалось Льюису, — это четыре таких хет-трика за сезон.

Общее количество побед

Михаэль Шумахер окончательно ушёл из "Формулы-1", имея в своём активе невероятное количество побед — 91. Но Льюис Хэмилтон шаг за шагом шёл к этому, казалось бы, неповторимому результату и уже в этом сезоне готов его превзойти. На счету британца сейчас 84 победы, то есть ему нужно ещё девять до абсолютного рекорда всех времён. А с 2014 года Хэмилтон каждый год выигрывает как минимум девять гонок.

Бок о бок с этим рекордом идёт и другой: количество побед в составе одной команды. У Шумахера — 72 за Ferrari, у Хэмилтона — 63 за Mercedes. Так что девятью победами в 2020 году Льюис может убить сразу двух зайцев.

Чемпионские титулы

Фото © Formula1

Шумахер выигрывал чемпионат мира семь раз. И когда он уходил, было стойкое ощущение, что это достижение никто не перебьёт ещё лет 50 как минимум. Фернандо Алонсо, прервавший гегемонию Михаэля, выиграл два титула. Себастьян Феттель остановился на четырёх победах в чемпионате. А вот Льюис Хэмилтон в прошлом году оформил свой шестой чемпионский титул. И если он снова станет первым в этом году, то официально сравняется с Шумахером. А там, кто знает, может, и восьмое чемпионство не за горами.

Первый этап сезона "Формулы-1" 2020 года стартует уже в этот уик-энд.

Гран-при Австрии "Ред Булл ринг", Шпильберг 3–5 июля Расписание трансляций

Пятница 1-я практика — 11:55 мск

2-я практика — 15:55 мск

Суббота 3-я практика — 12:55 мск

Квалификация — 15:55 мск