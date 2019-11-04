Что выдаёт Хэмилтон! Британец догоняет борющегося за жизнь Шумахера

Главный рекорд "Формулы-1" принадлежит немцу Михаэлю Шумахеру, который семь раз становился чемпионом мира. Единственный, кто смог приблизиться к нему вплотную и даже имеет шанс обойти, это британец Льюис Хэмилтон (Mercedes). В США он выиграл свой шестой титул.

— Гран-при США? Эта гонка так же важна, как и любая другая. Не буду её выделять. Впереди ещё два этапа , — такие слова сказал Льюис Хэмилтон перед началом гонки, где решалось его чемпионство. Стать шестикратным он мог ещё в Мексике, но всё празднование перенеслось в Остин.

Квалификацию Гран-при США Льюис провалил, став лишь пятым. Но, чтобы обеспечить себе чемпионство, ему необходимо было финишировать в США не ниже восьмого места. Он приехал вторым.

Когда инженеры по радио поздравили его с шестым золотом, Льюис промолчал... Его переполняли эмоции, что он даже не мог говорить. Ведь это, без преувеличений, фантастическое достижение. Уже перед подъёмом на подиум он рассказал о своих чувствах.

— Меня сейчас переполняют эмоции! Гонка была очень сложной, да и Валттери в эти выходные работал отлично. Что я сейчас чувствую? Сложно сказать... Для меня большая честь оказаться в списке между Шумахером и Фанхио. Сказать, что я на седьмом небе от счастья, — ничего не сказать.

О своём будущем тоже высказался.

— Не знаю, сколько ещё смогу выиграть титулов. У меня много сил, и я уже жду следующую гонку. Буду и дальше бороться. Спасибо всем, кто этот уик-энд в США сделал незабываемым, — заключил Льюис.