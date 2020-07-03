Клишас — о голосовании по поправкам к конституции: Впечатляющий результат!

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценивает результат общероссийского голосования по поправкам к конституции как впечатляющий. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать".

Клишас — об итогах общероссийского голосования по поправкам

— Результаты голосования были даже лучше, чем на президентских выборах 2018 года, хотя, казалось, этот результат превзойти невозможно, — рассуждает он. — Если вспомнить 1993 год, там было примерно 33 миллиона голосов за конституцию, может, чуть-чуть меньше. А сегодня это 57 миллионов голосов. Это впечатляющий результат!

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Клишасом смотрите здесь.