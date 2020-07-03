Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Клишас — о голосовании по поправкам к конституции: Впечатляющий результат!

Гость шоу "Дайте сказать" обратил внимание, что поправки превзошли по уровню поддержки даже президентские выборы 2018 года, что ранее казалось невозможным.

78

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас оценивает результат общероссийского голосования по поправкам к конституции как впечатляющий. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать".

Клишас — об итогах общероссийского голосования по поправкам

Результаты голосования были даже лучше, чем на президентских выборах 2018 года, хотя, казалось, этот результат превзойти невозможно, — рассуждает он. — Если вспомнить 1993 год, там было примерно 33 миллиона голосов за конституцию, может, чуть-чуть меньше. А сегодня это 57 миллионов голосов. Это впечатляющий результат!

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Клишасом смотрите здесь.

Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов, которые россияне отдали в период с 25 июня по 1 июля. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам после голосования по поправкам и поблагодарил за оказанное доверие.

Выбор редакции

Loading...