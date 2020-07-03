Политолог из Сербии оценил уровень организации голосования по поправкам

Уровень организации общероссийского голосования по поправкам к конституции был достаточно высоким. Об этом заявил доктор политических наук Стеван Гайич.

— С точки зрения организации процесс голосования был простым, так как проходил на одном уровне. Также это позволило нам в полной мере оценить и организацию, и непосредственно сам процесс голосования. Учитывая тот факт, что Россия — огромная страна, голосование было достаточно прозрачным, — сказал эксперт Института европейских исследований в Белграде (Сербия).

Гайич отметил, что считает очень актуальными принятые поправки к конституции.

— На сегодняшний день весь мир озабочен вопросом о президентских сроках. Но есть гораздо более важные вопросы: во-первых, вопрос благосостояния граждан и уровень их жизни, во-вторых, понятие "конституция" раньше было связано с чем-то, навязанным иностранцами, а сейчас сама конституция является поистине "российской" со всеми преимуществами и недостатками, — пояснил политолог.

Он добавил, что оценить, как проведение голосования повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране, можно будет спустя примерно неделю. Гайич напомнил, что Россия в период пандемии оказывала помощь зарубежным государствам, в том числе Сербии.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная система справилась с основными задачами при организации и проведении голосования.