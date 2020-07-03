Путин попросил рабочую группу по поправкам не расходиться

— Если у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от такого постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы, российской государственности и конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в конституцию, — сказал российский лидер.