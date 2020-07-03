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Путин попросил рабочую группу по поправкам не расходиться

Российский лидер отметил, что ценные предложения от граждан могут быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах.

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Фото © Антон Новодережкин / ТАСС

Президент России Владимир Путин предложил членам рабочей группы по подготовке поправок к конституции заняться мониторингом реализации положений основного закона страны.

Предстоящий процесс обновления законодательной базы глава государства назвал огромной работой.

Если у вас такое внутреннее желание есть, если вы не устали от такого постоянного сопровождения вещей, связанных с укреплением правовой базы, российской государственности и конституционных основ, то, конечно, я просил бы вашу группу не расходиться, продолжить работу уже на основе тех поправок, которые внесены в конституцию, — сказал российский лидер.

Президент отметил невозможность "упаковать" в конституцию всё, но подчеркнул, что ценные предложения от граждан должны быть реализованы либо в законах, либо в подзаконных актах.

Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.

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