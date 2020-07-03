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Клишас рассказал, за какие нарушения на выборах провокаторам может грозить уголовная ответственность

По словам гостя шоу "Дайте сказать", любая процедура рассчитана на добросовестного гражданина, и голосование — не исключение.

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Клишас о нарушениях голосования по поправкам

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал инциденты в ходе плебисцита по вопросам поправок к конституции, когда граждане пытались проголосовать дважды. В целом, по его словам, это не очень распространённая история, однако каждый случай требует изучения и юридической оценки.

Я боюсь ошибиться в цифрах, но порядок будет такой: то ли 247, то ли 257 реально есть связанных с электронным голосованием вот таких сомнительных ситуаций. Кому-то, возможно, помогали члены комиссии. И это надо расследовать, — указал сенатор в шоу "Дайте сказать". — Вы знаете, что это и административная ответственность, если человек проголосовал дважды, там до 30 тысяч рублей штраф. А если человек проголосовал больше, то есть мы уже явно видим целенаправленное противоправное поведение, то там до трёх лет [лишения свободы], это уже Уголовный кодекс.

Клишас отметил, что вот такие случаи сознательного нарушения закона больше говорят о самом гражданине, чем об избирательной системе. Он призвал не забывать, что любая процедура рассчитана на добросовестного гражданина.

Можно всегда обмануть любую систему. Ножом в магазине, который продаётся для резки хлеба, можно, в конце концов, кого-то убить, — рассуждает он. — Для этого существует административная и уголовная ответственность, и она будет применяться в данном случае. И так будет всегда: мы будем принимать правила, а люди будут пытаться эти правила обходить.

Напомним, 2 июля ЦИК завершила подсчёт всех голосов, которые россияне отдали в период с 25 июня по 1 июля. Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам после голосования по поправкам и поблагодарил за оказанное доверие.

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