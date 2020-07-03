Сенатор Клишас об электронном голосовании: За этим будущее

Клишас об электронном голосовании

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высоко оценивает перспективы электронной формы голосования. Об этом он заявил в шоу "Дайте сказать!" Напомним, что в рамках плебисцита по поправках к конституции электронное голосование проходило в двух регионах: в Москве на него зарегистрировались 1,05 миллиона человек, в Нижегородской области — более 139 тысяч человек. И по мнению сенатора, за этим голосование будущее, причём не только в нашей стране.

- Я вам хочу сказать, что это самое достоверное голосование. Поверьте, мы долго с техническими специалистами говорили на эту тему. Там ничего нельзя вбросить, ни прибавить, ни убавить, это точно анонимно, и это точно будущее не только нашей избирательной системы, но и большинства избирательных систем, - уверен Клишас.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Клишасом смотрите здесь.