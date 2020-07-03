"На отлично, на пятёрочку". Депутаты от разных партий оценили голосование по поправкам — видео

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Голосование по поправкам к конституции было необходимо, так как страна и мир идут вперёд. Такую точку зрения в беседе с Лайфом выразил руководитель отделения партии ЛДПР в Ростовской области Пётр Пятибратов.

— Голосование прошло на отлично, на пятёрочку. Процесс тщательно был организован, продуманно, взвешенно, были маски, соблюдалась безопасность, дистанция соблюдалась, были перчатки, ручки были. Люди соблюдали эти правила, за что спасибо избиркому, молодцы, организовали, — сказал Пятибратов.

Член Российской партии пенсионеров Людмила Яськова отметила, что её однопартийцы и сторонники политсилы принимали в голосовании очень активное участие.

— Я могу сказать, что не зафиксировано ни одной жалобы, поэтому голосование признано легитимным, — подчеркнула Яськова.

— Самое главное, что выборы были честными. Это основа основ, чтобы люди смогли высказаться, — пояснил член партии КПРФ, глава муниципального округа "Сокол" Николай Степанов.

По его словам, самым главным является явка.

— Прийти и высказать своё мнение, любое. Дойти и не лениться. Любые выборы — это возможность, а когда выборов нет — возможности нет, — сказал депутат.

Председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина отметила высокую явку среди молодых жителей Петербурга.