Путин: Поправки к конституции вступают в силу по воле народа

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Поправки к конституции вступают в силу по воле народа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон страны.

— Окончательное, решающее слово могли сказать только граждане России. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития РФ, — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в непростых эпидемиологических условиях удалось сделать так, что для граждан процедура голосования была удобной и безопасной.