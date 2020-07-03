Путин: Поправки к конституции вступают в силу по воле народа

Видео © LIFE
Поправки к конституции вступают в силу по воле народа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой, готовившей изменения в основной закон страны.
— Окончательное, решающее слово могли сказать только граждане России. Мы приняли это значимое решение вместе, всей страной. И оно касается ценностей и базовых принципов, которые лежат в основе дальнейшего развития РФ, — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что в непростых эпидемиологических условиях удалось сделать так, что для граждан процедура голосования была удобной и безопасной.
Напомним, 3 июля Центральная избирательная комиссия утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к конституции. Явка составила 67,97%. За изменения в основной закон страны проголосовало 77,92% населения (57 747 288 человек), против — 21,27% от числа участвовавших в голосовании избирателей.