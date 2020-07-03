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Никогда такого не было. Как люди голосовали за конституцию в 1993 году и за поправки в 2020-м

Всего два раза в истории нашей страны к голосованию за конституцию государства привлекали народ. В СССР она четыре раза принималась узким кругом.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/ Валентин Соболев/ Антон Новодережкин/Сергей Бобылев

После распада СССР, как и многие другие союзные республики, Россия провозгласила свою независимость. В декларации было закреплено новое название — Российская Федерация — и заявлено о необходимости принятия новой конституции страны.

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