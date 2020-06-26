Эволюция конституции. Как менялся главный закон страны — инфографика

В России началось общенародное голосование по поправкам в конституцию страны.
За всю историю конституции было принято 15 законодательных актов, которые вносят поправки. Основные, как правило, были связаны с переименованиями регионов или приданием названия для новых образованных субъектов.
Всего же за историю нашей страны было принято пять конституций. И только последняя одобрялась всенародно. Предыдущие вводили лишь голосованием органов власти.
Немногие знают, но есть развитые страны, которые существуют в конституционном строе, но главного закона государства вообще не имеют. Его нет, например, в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Швеции, Сан-Марино, Израиле и Ливии.
Хотя если говорить строго, то в этих государствах имеются так называемые некодифицированные конституции: основные правовые нормы регулируются не единым документом, являющимся основой государственного устройства, а неким сводом законодательных актов. Что до конституции кодифицированной, то старейшей считается американская.