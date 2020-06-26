Эволюция конституции. Как менялся главный закон страны — инфографика

В России началось общенародное голосование по поправкам в конституцию страны.

За всю историю конституции было принято 15 законодательных актов, которые вносят поправки. Основные, как правило, были связаны с переименованиями регионов или приданием названия для новых образованных субъектов.

Всего же за историю нашей страны было принято пять конституций. И только последняя одобрялась всенародно. Предыдущие вводили лишь голосованием органов власти.

Немногие знают, но есть развитые страны, которые существуют в конституционном строе, но главного закона государства вообще не имеют. Его нет, например, в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Швеции, Сан-Марино, Израиле и Ливии.