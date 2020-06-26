Адвокат объяснил, почему Серебренникова признали виновным в хищениях

Адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что суд признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей из-за устоявшейся практики. Об этом сообщает News.ru.
— Поскольку уголовное преследование происходило, поскольку мера пресечения избиралась, суды стараются не оправдывать. Потому что у человека возникает право на реабилитацию, возмещение убытков, морального вреда. И в том числе поэтому оправдательных приговоров ничтожное количество, особенно по резонансным делам, — сказал Жорин.
Он считает, что кульминацией дела будет избрание наказания — отправится в колонию режиссёр или нет. По мнению адвоката, оно будет условным. Жорин также добавил, что такое наказание могут назначить в случае апелляции.
Напомним, Мещанский суд Москвы признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным по делу о хищении 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Судья заявила, что режиссёр руководил преступной группой.
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