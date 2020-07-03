"Доступ россиян к тайнам мироздания". Сенатор Клишас рассказал, какие поправки не вошли в конституцию

Глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что россияне активно предлагали свои варианты поправок к конституции, и порой среди этих предложений встречались ну очень неожиданные варианты. О самом необычном из них он рассказал в шоу "Дайте сказать".

— Пришло мне письмо, где было сказано, что должна быть записана в конституции норма, что человек, российский гражданин, имеет право получать достоверную информацию об устройстве космоса и мироздания, — поведал сенатор. — Мы не решились, честно скажу.

Полный выпуск шоу "Дайте сказать" с Андреем Клишасом смотрите здесь.