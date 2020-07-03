Международные наблюдатели — о голосовании по поправкам: Нарушений не заметили

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Международные наблюдатели оценили прошедшее голосование по поправкам к конституции. Своими впечатлениями от увиденного на участках они поделились с Лайфом.

Международный эксперт из Франции Жюли Лешанто призналась, что её восхитили условия, которые удалось создать на фоне пандемии.

— Очень хорошая организация, соблюдена санитарная безопасность. Никаких нарушений мы не заметили, мы были на избирательных участках, заглядывали за кулисы, искали недостатки и задавали вопросы, — рассказала она.

Специалист надеется, что в Париже смогут взять на вооружение российский опыт проведения мероприятия в непростой ситуации.

Эксперт Валентина из Сербской Республики отметила, что избирателям выдавали маски, перчатки и даже ручки, что позволило гарантировать безопасность людей.

Это, естественно, историческое событие и главная политическая реформа в истории РФ, организованная в сложных условиях Йохан Бекман Эксперт из Финляндии

Наблюдатель из Италии Федерико Арена выделил три основных достоинства организации мероприятия. Он обратил внимание на то, что у россиян было несколько дней на изъявление своей позиции по конституции, на улице было множество информативной рекламы без призывов голосовать за или против поправок. Кроме того, весь процесс контролировался наблюдателями, которые пристально следили за ходом голосования.