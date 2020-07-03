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ЦИК опубликовала постановление о результатах голосования по поправкам

Во всероссийском голосовании приняли участие 74 114 217 граждан.

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Фото © ТАСС / Елена Афонина

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала постановление "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". Документ появился на сайте ЦИК.

В постановлении отмечается, что во всероссийском голосовании приняли участие 74 114 217 граждан, из них 57 747 288 (77,92%) человек проголосовали за поправки к конституции.

Напомним, сегодня ЦИК РФ утвердила итоги общероссийского голосования по поправкам к основному закону государства, соответствующий протокол подписан. Итоговая явка на голосование составила 67,97%.

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