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Рабочая группа по конституции готова продолжить работу в новом формате

Первое заседание пройдёт в ближайшее время.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ готова продолжить работу в новом формате. Об этом РИА "Новости" заявила сопредседатель группы Талия Хабриева.

Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию, — сказала Хабриева.

Она отметила, что теперь наступает важный момент реализации конституционных положений, чтобы они были реальными для россиян. По словам Хабриевой, первое заседание рабочей группы по подготовке поправок в основной закон государства в новом формате состоится в ближайшее время.

Напомним, президент РФ Владимир Путин попросил рабочую группу по подготовке поправок к конституции не расходиться и предложил заняться мониторингом реализации положений основного закона страны. Предстоящий процесс обновления законодательной базы глава государства назвал огромной работой.

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