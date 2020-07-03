Рабочая группа по конституции готова продолжить работу в новом формате

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ готова продолжить работу в новом формате. Об этом РИА "Новости" заявила сопредседатель группы Талия Хабриева.

— Рабочая группа, деятельность которой высоко оценил президент, готова продолжить работу, потому что мы уже опробовали необходимые форматы, чтобы осуществлять общественный контроль в подготовке поправок, в подготовке к голосованию, — сказала Хабриева.

Она отметила, что теперь наступает важный момент реализации конституционных положений, чтобы они были реальными для россиян. По словам Хабриевой, первое заседание рабочей группы по подготовке поправок в основной закон государства в новом формате состоится в ближайшее время.