Борт Бориса Джонсона вылетел навстречу самолёту российских ВКС

RAF Typhoons were scrambled today to monitor Russian long-range aircraft flying in international airspace north of Scotland.— Royal Air Force (@RoyalAirForce) July 3, 2020
A Voyager was also launched to conduct Air-to-Air Refuelling.
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Многоцелевой заправщик Voyager, на котором летает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС были подняты навстречу самолёту ВКС России.
— Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полётом российского самолёта дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии, — говорится в сообщении пресс-службы Королевских ВВС в "Твиттере".
Отмечается, что лайнер российских ВКС в итоге был вынужден изменить курс. Добавим, что борт ZZ336 в 2016 году был переоборудован для поездок руководства страны. В прошлом месяце он был перекрашен в цвета британского флага, что обошлось бюджету страны чуть более чем в миллион долларов.