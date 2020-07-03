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Борт Бориса Джонсона вылетел навстречу самолёту российских ВКС

В итоге лайнер из РФ был вынужден изменить свой курс.

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Многоцелевой заправщик Voyager, на котором летает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, и истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС были подняты навстречу самолёту ВКС России.

Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полётом российского самолёта дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии, — говорится в сообщении пресс-службы Королевских ВВС в "Твиттере".

Отмечается, что лайнер российских ВКС в итоге был вынужден изменить курс. Добавим, что борт ZZ336 в 2016 году был переоборудован для поездок руководства страны. В прошлом месяце он был перекрашен в цвета британского флага, что обошлось бюджету страны чуть более чем в миллион долларов.

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