Борт Бориса Джонсона вылетел навстречу самолёту российских ВКС

— Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полётом российского самолёта дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии , — говорится в сообщении пресс-службы Королевских ВВС в " Твиттере ".

Отмечается, что лайнер российских ВКС в итоге был вынужден изменить курс. Добавим, что борт ZZ336 в 2016 году был переоборудован для поездок руководства страны. В прошлом месяце он был перекрашен в цвета британского флага, что обошлось бюджету страны чуть более чем в миллион долларов.