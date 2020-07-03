Детский отдых в палаточных лагерях запретили до 2021 года

В этом году на всей территории России запрещён отдых детей в палаточных лагерях. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, которое было опубликовано на сайте Роспотребнадзора.
— Не допускается организация отдыха детей в лагерях палаточного типа, — сказано в постановлении.
Стоит отметить, что документ действителен до 1 января 2021 года.
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по работе общеобразовательных организаций в период пандемии. Согласно документу необходимо разработать специальное расписание, которое минимизирует контакты учеников, а за каждым классом должен быть закреплён свой кабинет. В ведомстве также рекомендуют проводить каждый день влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, проветривать помещения и обеспечить постоянное наличие мыла и антисептиков.