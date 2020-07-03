Врачи рассказали о новом опасном свойстве коронавируса

Специалисты Национальной больницы Шри-Ланки обнаружили, что коронавирус нового типа может вызывать нарушения в эндокринной системе человека. Об этом сообщает Journal of Endocrine Society.

Отмечается, что врачи проанализировали состояние здоровья тех пациентов, которые были инфицированы SARS-CoV-1, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году. Данный вирус на 80 процентов совпадает с SARS-CoV-2. Медики выяснили, что у многих пациентов после полного выздоровления начал развиваться поствирусный синдром в виде усталости.

Как утверждают специалисты, это может быть связано с нарушением функции надпочечников, при котором организм не может выработать достаточный уровень кортизола, что, в свою очередь, влияет на ощущение усталости.

Это изменение может быть связано со сбоем в работе гипофизарной системы, регулирующей надпочечники. В течение года здоровье пациентов полностью нормализовалось.

Данное свойство нового коронавируса обусловлено тем, что патоген связывается с рецепторами ACE2, который активен во многих тканях, в том числе эндокринной системы. Он заражает клетки, вырабатывающие гормоны, и создаёт нарушения в гормональной системе человека.