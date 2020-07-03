Коронавирус почти побежден? Чья вакцина от CoVid-19 самая эффективная

В данный момент испытания проходит 141 прототип вакцины против CoVid-19 в нескольких странах мира. Но эффективную защиту дадут не все препараты

Точная схема неизвестна

После начала пандемии и первых шагов по созданию вакцины медикам и учёным-вирусологам по всему миру стало ясно, что быстро создать препарат, способствующий выработке приобретённого иммунитета против коронавируса нового типа, почти невозможно. И если с механикой распространения вируса разобрались относительно быстро, то точную "дорожную карту" фармакологического препарата более-менее изучили только сейчас. Особенность создания вакцины от такой болезни, как коронавирусная инфекция, состоит в том, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с настолько агрессивным штаммом вируса.

Сложность с вакцинацией от CoVid-19 состоит в том, что вирус постоянно мутирует. В июне 2020 года, когда карантинные меры начали постепенно ослаблять, учёные из Научно-исследовательского института Скриппса обнаружили в структуре вируса новую мутацию. В его остроконечном белке вирусологи обнаружили новые "наросты" — специальные "шипы", с помощью которых вирус прикрепляется к здоровым клеткам в слизистой оболочке и поражает здорового человека. И хотя международным сообществом данные о новой мутации ещё не подтверждены, американские учёные считают, что новая мутация сделает коронавирус ещё более заразным.

Постоянные мутации — главная проблема для учёных. Именно из-за них вакцину разрабатывают "ударными темпами": чем быстрее человечество приобретёт коллективный иммунитет (в том числе благодаря переболевшим и выжившим), тем быстрее инфекция отступит, а люди вернутся к нормальной жизни.

Почему так долго?

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что не менее 141 прототипа вакцины от CoVid-19 в данный момент разрабатывается сразу несколькими странами. По словам руководителя ВОЗ, страны находятся "в месяцах от успеха", однако гарантии полной защиты по-прежнему нет. Так долго вакцина создаётся сразу по нескольким причинам.

Во-первых, по-прежнему существуют сложности с изучением штаммов коронавируса. Одни специалисты уверены, что новые штаммы не влияют на его распространение, другие считают, что новые "версии" CoVid-19 влияют не только на скорость распространения болезни, но и на тяжесть её протекания у заражённых.

Во-вторых, никогда не существовало универсального лекарства от вирусных инфекций. Средство, которое лечит лихорадку Эбола или влияет на активность ВИЧ, лишь отчасти подойдёт для лечения коронавирусной инфекции.

В-третьих, любая вакцина проходит сложный и долгий путь. Исследование вакцины против вируса Эбола rVSV-ZEBOV начали проводить ещё в 2015 году. 11 841 человек принял участие в испытаниях, однако, даже несмотря на хорошие результаты, первую коммерческую форму выпуска для вакцины в ЕС одобрили лишь четыре года спустя.

Россия получит вакцину первой?

Генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что в России успешно преодолели испытания три прототипа вакцины от коронавируса. По его словам, выделенные препараты — наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов. Стоит отметить, что настолько активного тестирования сразу нескольких типов препаратов мир, пожалуй, ещё не знал. Добровольцы в госпитале Бурденко получили опытную вакцину против коронавируса сразу двух типов. Разработкой занимались военные вирусологи из Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первые клинические результаты новых вакцин уже получены: после двух недель испытаний у добровольцев не зафиксировано серьёзных нежелательных явлений. Через некоторое время добровольцам введут второй компонент вакцины. Если противовирусный коктейль не даст серьёзных побочных эффектов, то испытания вакцины от коронавируса могут быть признаны успешными. Руководитель департамента доклинических исследований крупной фармацевтической компании Евгений Шевченко отмечает, что каждая страна проходит свой путь по созданию вакцины и эти препараты в свободной продаже появятся не сразу.

Разработка вакцины крупными частными структурами — это всегда долгий путь. Как правило, от трёх до пяти лет — это минимум. Лабораторные исследования, утверждение, потом независимые исследования, затем исследования Минздравом. Создание первой партии противовирусного препарата или антибактериальной сыворотки для обработки кожи по времени занимает примерно одинаково, и это главная проблема, которая долгие годы стоит перед фармацевтическими концернами. Сейчас созданием вакцины от ковида занимаются и государственные структуры, поэтому есть надежда, что после пандемии упростят и процедуру выпуска вакцин, поскольку средство от коронавируса все стремятся получить до так называемой второй волны Евгений Шевченко Руководитель департамента доклинических исследований фармкомпании

Всего на текущем этапе пандемии в России создаётся почти 50 видов вакцин от коронавируса. Все они создаются как государственными научными центрами, так и частными исследовательскими компаниями.

Чья вакцина лучше?

Врачи и вирусологи отмечают, что эффективность вакцины от CoVid-19 складывается из двух ключевых параметров. Первый — иммуногенность, то есть способность препарата вызывать иммунный ответ в организме человека. Говоря простым языком, сейчас учёные вводят небольшую дозу возбудителя и активного вещества в организм добровольцев с единственной целью — выяснить, как быстрее и лучше вызвать реакцию и заставить организм вырабатывать антитела к коронавирусу. Во многом именно от этого зависит успешность той или иной вакцины, и именно для наиболее быстрого поиска вакцины Минобороны России и различные "гражданские" НИИ тестируют сразу несколько способов вызова иммунного ответа.

Второй параметр — безопасность вводимого препарата. Создать абсолютно эффективный и относительно безвредный препарат за несколько недель невозможно. К примеру, чтобы выпустить вакцину для доклинических исследований, сотрудники российского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" экспериментировали с более чем 25 противовирусными составами, из которых особую эффективность показали только три. Аспирант факультета биотехнологий и биомолекулярных исследований Университета Токио Булат Шамсутдинов пояснил, что Россия с высокой долей вероятности получит вакцину от коронавируса первой, а её состав может оказаться эффективнее остальных препаратов.

Перекрёстное тестирование препаратов в России вселяет надежду, что наиболее безопасный препарат с наивысшей эффективностью могут создать уже к августу 2020 года. Репликация CoVid-19, насколько я могу судить, в России изучена достаточно хорошо, все штаммы и все клинические проявления собираются в единую базу данных. Поэтому можно сказать, что российская наука — это остриё копья в войне с коронавирусом Булат Шамсутдинов Аспирант факультета биотехнологий и биомолекулярных исследований Университета Токио

Шамсутдинов отметил также, что тестирование вакцин против коронавируса на Западе может быть затруднено из-за желания отдельных исследовательских групп первыми добраться до результата с приемлемой эффективностью.

Тестирование препаратов идёт в основном в закрытом режиме. Федеральные ведомства информируются об успехах регулярно, но о достижении существенного прогресса пока говорить нельзя. Сейчас в Европе, США и Азии учёные лишь приближаются к этапу тестирования препаратов на людях. По крайней мере, пока это не принципиально новые биологически активные препараты, а средства, построенные на базе уже знакомых науке вакцин. И все страны плюс-минус находятся на одинаковой стадии исследований, многие из них пока ещё не вышли на тот же уровень, что и Россия Булат Шамсутдинов Аспирант факультета биотехнологий и биомолекулярных исследований Университета Токио