Друг назвал причину смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер из-за инсульта и осложнений на фоне CoViD-19. Об этом Лайфу рассказал его друг Рамазан Рабаданов.
— Умер, да. Коронавирус, инсульт. Ему не становилось лучше, не приходил в сознание, когда все писали об этом. Это было так, надежда просто, — заявил он.
Напомним, 23 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии, хотя 19 июня сообщалось, что коронавирус ему удалось победить.
25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевезти в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце.