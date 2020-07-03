Друг назвал причину смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер из-за инсульта и осложнений на фоне CoViD-19. Об этом Лайфу рассказал его друг Рамазан Рабаданов.

— Умер, да. Коронавирус, инсульт. Ему не становилось лучше, не приходил в сознание, когда все писали об этом. Это было так, надежда просто, — заявил он.