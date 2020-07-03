Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Умер отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который переболел коронавирусом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
— До меня дошли грустные новости о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! — написал Кадыров.
Напомним, 23 июня Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец до сих пор находится в тяжёлом состоянии, хотя 19 июня сообщалось, что коронавирус ему удалось победить.
25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии — образовался тромб, а гипертонический криз привёл к инсульту. Врачи провели тренеру операцию на сердце.