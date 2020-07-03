Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Умер отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который переболел коронавирусом. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— До меня дошли грустные новости о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушёл, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение! — написал Кадыров.