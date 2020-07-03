ФХР признала ЦСКА чемпионом сезона 2019/2020

— Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА. "Ак Барс" и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского "Динамо", — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что был установлен особый порядок определения призёров турнира, в основе которого лежал принцип спортивной справедливости. Учитывались результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф, также принимались в расчёт все доступные статистические данные, и положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призёров.