Racist fish. В Копенгагене знаменитая статуя Русалочки пострадала от вандалов

В Копенгагене на статуе Русалочки из произведения датского писателя Ганса Христиана Андерсена неизвестные написали баллончиком Racist fish, что переводится как "расистская рыба". Полиция расследует произошедшее, сообщает Ekstra Bladet.

Как сообщает издание, правоохранители пока что не могут определить, когда конкретно произошёл акт вандализма. Отмечается, что, когда патруль приехал на место происшествия, краска на статуе уже высохла.

Это не первый случай вандализма в отношении статуи Русалочки: ранее её выбрасывали в воду, обезглавливали и раскрашивали несколько раз.