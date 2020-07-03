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У нескольких футболистов "Оренбурга" выявлено двустороннее воспаление лёгких после вспышки коронавируса

В клубе отметили, что ситуация с коронавирусом в команде ухудшается.

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Фото © ФК "Оренбург"

Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после обследования было обнаружено двустороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное, сообщил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин. — Каждый день какие-то новые нехорошие события происходят. Просвета не намечается. Намечается только третье техническое поражение.

Напомним, что футболисты и члены тренерского штаба заболели после матча с "Локомотивом" в Москве. Всего восемь заболевших. У команды уже два технических поражения.

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