У нескольких футболистов "Оренбурга" выявлено двустороннее воспаление лёгких после вспышки коронавируса

— Ситуация с заболевшими ухудшается. Их количество увеличивается. У нескольких футболистов после обследования было обнаружено двустороннее воспаление лёгких. Так что дело серьёзное, — сообщил член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин. — Каждый день какие-то новые нехорошие события происходят. Просвета не намечается. Намечается только третье техническое поражение.