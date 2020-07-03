Адвокат Ефремова внезапно заявил о его невиновности в смертельном ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего подзащитного в смертельной аварии в центре Москвы и заверил, что этой позиции придерживается и сам заслуженный артист РФ.
— Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина, — прокомментировал представитель защиты в эфире телеканала "Москва 24".
От дальнейших пояснений Пашаев отказался, заявив, что это было бы преждевременно.
Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца.