Адвокат Ефремова внезапно заявил о его невиновности в смертельном ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего подзащитного в смертельной аварии в центре Москвы и заверил, что этой позиции придерживается и сам заслуженный артист РФ.

— Данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал, что "я хочу возместить", — не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина, — прокомментировал представитель защиты в эфире телеканала "Москва 24".

От дальнейших пояснений Пашаев отказался, заявив, что это было бы преждевременно.