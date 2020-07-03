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"Много болячек обострилось". Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Актёр неразговорчив, читает книги и иногда смотрит телевизор, избегая новостных сюжетов.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, попавший в ДТП со смертельным исходом, находится в подавленном состоянии. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат актёра Эльман Пашаев.

У Михаила много болячек обострилось, за ним присматривает семья, — сообщил юрист.

По словам Пашаева, Ефремов неразговорчив, читает книги, иногда смотрит телевизор и по-прежнему отказывается от медицинской помощи. Недавно у артиста случился сердечный приступ, однако он не позволил близким вызвать скорую.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа.

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