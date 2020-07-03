"Много болячек обострилось". Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

По словам Пашаева, Ефремов неразговорчив, читает книги, иногда смотрит телевизор и по-прежнему отказывается от медицинской помощи. Недавно у артиста случился сердечный приступ , однако он не позволил близким вызвать скорую.

Напомним, поздно вечером 8 июня в центре российской столицы Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Инцидент активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, общественное мнение разделилось: одни, как и семья жертвы, требуют самого строгого наказания для виновника аварии, другие, в том числе известные артисты, призывают остановить травлю. Сам актёр сейчас находится под домашним арестом, суд назначил его до 9 августа.