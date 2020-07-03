Адвокат Ефремова рассказал о "готовности к диалогу" одного из потерпевших в деле о ДТП

Младший сын погибшего в ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, Валерий, которого 1 июля признали четвёртым потерпевшим в деле, через юриста заявил о "готовности к диалогу". Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

— Мне кто-то звонил от Валерия на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был, — сказал Пашаев в интервью StarHit.

По его словам, Валерий, видимо, понимает, что между родственниками началась "семейная борьба". Адвокат похвалил его за это.

— Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет, — продолжает Пашаев.

При этом отмечает, что сам факт появления в деле о ДТП нового потерпевшего "ничего не меняет" и не отразится на размере компенсации, которая будет определена решением суда.

Напомним, авария в центре столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Второй участник ДТП скончался в больнице, актёру грозит до 12 лет тюрьмы. На время следствия он отправлен под домашний арест на два месяца. В рамках расследования также возбуждено дело о сбыте наркотиков.