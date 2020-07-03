"Думал, это поможет увидеть новые миры". Сын Михаила Ефремова признался, что употреблял стимуляторы

Трагедия, виновником которой стал Михаил Ефремов, вызвала много эмоций и чувств у его 32-летнего сына Никиты. Парень долгое время молчал, а потом обратился к семье скончавшегося водителя и написал слова поддержки отцу. Теперь молодой актёр снова выразил соболезнования близким погибшего Сергея Захарова, отметив, что справиться с болью и принять ситуацию ему помогла группа поддержки.

Фото © Instagram / efremovefremov

Экспертиза показала, что в момент аварии в крови Михаила Ефремова были алкоголь и наркотики. И, согласно распространённому мнению, их употребление широко распространено в художественной среде. Никита признался в интервью IZ.RU, что и его не миновала подобная участь. Раньше артист тоже пользовался различными стимуляторами, но осознал, что это путь в никуда.

У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но всё оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы Никита Ефремов

Фото © Instagram / efremovefremov

Также Никита признался, что ходит к психологу и сам тоже старается анализировать свои поступки и переживания. Ведь, по его словам, актёрская профессия не так проста и от неё нужно уметь отстраняться.

Лично я хожу к психологу. Вообще, психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актёрская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от неё отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьёзно реагирую на себя и других Никита Ефремов

Фото © Instagram / efremovefremov