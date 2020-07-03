"Думал, это поможет увидеть новые миры". Сын Михаила Ефремова признался, что употреблял стимуляторы

Трагедия, виновником которой стал Михаил Ефремов, вызвала много эмоций и чувств у его 32-летнего сына Никиты. Парень долгое время молчал, а потом обратился к семье скончавшегося водителя и написал слова поддержки отцу. Теперь молодой актёр снова выразил соболезнования близким погибшего Сергея Захарова, отметив, что справиться с болью и принять ситуацию ему помогла группа поддержки.
Экспертиза показала, что в момент аварии в крови Михаила Ефремова были алкоголь и наркотики. И, согласно распространённому мнению, их употребление широко распространено в художественной среде. Никита признался в интервью IZ.RU, что и его не миновала подобная участь. Раньше артист тоже пользовался различными стимуляторами, но осознал, что это путь в никуда.
У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но всё оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы
Никита Ефремов
Также Никита признался, что ходит к психологу и сам тоже старается анализировать свои поступки и переживания. Ведь, по его словам, актёрская профессия не так проста и от неё нужно уметь отстраняться.
Лично я хожу к психологу. Вообще, психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актёрская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от неё отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьёзно реагирую на себя и других
Никита Ефремов
Несмотря на то что Никита родился в звёздной семье и ему постоянно приходится слышать сравнения со знаменитым отцом и легендарным дедушкой — Олегом Ефремовым, он и сам уже успел покорить сердца публики. Среди его работ в том числе роли в сериалах "Баллада о бомбере", "Куприн. Поединок" и фильме "Любовь с акцентом". "Для меня отдельная задача — сделать так, чтобы я гордился своей фамилией, но при этом не был от неё зависим", — заключил артист.
WOW-stars
"Думал, это поможет увидеть новые миры". Сын Михаила Ефремова признался, что употреблял стимуляторы
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