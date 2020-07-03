Сын Никаса Сафронова высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева

Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Затравкин уверен, что в поведении продюсера Максима Фадеева в последнее время прослеживается тенденция "избавляться от всего ненужного", это относится в том числе и к его похудению на 100 килограммов.

— Сначала он избавился от ненужных совершенно ему артистов. Потом он избавился от продюсерского центра всего. Сейчас он избавился от лишнего веса, — сказал Затравкин в интервью Пятому каналу.

По его словам, если всё и дальше будет проходить по такому сценарию, то не исключено, что Фадеев в скором времени начнёт "избавляться" уже от собственных денег, и это событие не стоит пропускать.

— В этот момент лучше не проходить мимо, а быть где-то рядом, — отметил Лука.

Он также добавил, что новость о похудении Фадеева огорчила его, ведь вместе с весом улетучилась магия тандема "самого большого в мире музыканта и самого большого продюсера". Сын Сафронова надеется, что перемены во внешности Фадеева не связаны с проблемами со здоровьем.

Пианист также заявил, что всегда восхищался умением продюсера в те времена, когда тот был полным, подбирать наряды, которые скрывали его вес и придавали образу импозантности. По его словам, если Фадееву эти вещи не нужны, то он с радостью их купит. Если, конечно, тот не собирается обратно полнеть в ближайшее время.