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Япония продолжит переговоры по мирному договору с Россией

Глава МИД азиатской страны напомнил о договорённостях, достигнутых Владимиром Путиным и Синдзо Абэ.

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Фото © Zuma / TASS

Токио продолжит переговоры с Москвой из-за претензий на Южные Курилы для дальнейшего заключения мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, отвечая на вопрос о реакции Токио на принятие поправок к Конституции РФ, запрещающих отчуждение российских территорий, и установку в Южно-Курильске памятного знака с соответствующим текстом.

Дипломат подчеркнул, что переговоры по мирному договору являются диалогом правительств двух государств.

Мы намерены упорно вести переговоры на основе договорённостей, достигнутых лидерами — премьер-министром Абэ и президентом Путиным, и на основе базового направления — достичь решения территориальной проблемы и заключить мирный договор, — пояснил глава японского МИД в ходе пресс-конференции.

Плиту с табличкой, на которой выбиты слова о недопустимости действий к отчуждению территорий России, разместили на центральной площади Южно-Курильска. Инициатором установки памятного знака стала молодёжь Кунашира и Шикотана.

Напомним, из-за претензий Японии на Южные Курилы две страны уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.

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