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Здание суда в Красноярске эвакуировано из-за сообщения о "минировании"

В настоящий момент на месте работают кинологи.

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Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Более ста человек были эвакуированы после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании Арбитражного суда Красноярского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.

Выехали с проверкой. По предварительным данным, эвакуировано 100 человек, все взрослые, — приводит агентство слова собеседника.

На сайте судебной инстанции появилось сообщение о временной остановке всех слушаний как минимум до 14:00 по местному времени (10:00 мск). По данным региональных СМИ, к зданию подъехала пожарная машина, на месте работают кинологи.

Волна сообщений о "минировании" самолётов, судов и других госучреждений началась в России с конца прошлого года. ФСБ вычислила, откуда шли рассылки, и, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "рано или поздно поймают и накажут".

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