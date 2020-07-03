Здание суда в Красноярске эвакуировано из-за сообщения о "минировании"

Более ста человек были эвакуированы после анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве в здании Арбитражного суда Красноярского края. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ГУ МЧС РФ по региону.

— Выехали с проверкой. По предварительным данным, эвакуировано 100 человек, все взрослые, — приводит агентство слова собеседника.

На сайте судебной инстанции появилось сообщение о временной остановке всех слушаний как минимум до 14:00 по местному времени (10:00 мск). По данным региональных СМИ, к зданию подъехала пожарная машина, на месте работают кинологи.