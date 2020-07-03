Тепло и дождь обещают синоптики москвичам в пятницу

Жителей столицы в пятницу ожидает облачная и дождливая погода. Температура днём в Москве поднимется до 27–29 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс 18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с в регионе до вечера пятницы объявлен жёлтый уровень погодной опасности.