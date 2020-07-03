Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Тепло и дождь обещают синоптики москвичам в пятницу

Температура ночью опустится до 18 градусов тепла.

12

Жителей столицы в пятницу ожидает облачная и дождливая погода. Температура днём в Москве поднимется до 27–29 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на субботу она может опуститься до плюс 18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3–8 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В связи с грозой и порывами ветра до 15 м/с в регионе до вечера пятницы объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 25–30 градусов тепла. Ночью столбики термометра опустятся всего до 15 градусов выше нуля.

Выбор редакции

Loading...