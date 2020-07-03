В России резко увеличились цены на подержанные автомобили

Цены на подержанные машины возрастом от трёх до пяти лет поднялись вслед за новыми. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Авто.ру", цены на такие машины в первом полугодии 2020 года выросли на 3–3,5%.

Отмечается, что такие авто пользуются наиболее активным спросом на вторичном рынке — как прямая альтернатива новым машинам.

В первом полугодии цены на машины с пробегом возрастом три года и пять лет выросли в среднем до 1,2 миллиона и 973 тысяч рублей соответственно. В апреле–мае цены на б/у автомобили упали из-за пандемии и тех мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом, однако теперь они восстановились, эксперты ожидают дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Как рассказал ведущий аналитик "Авто.ру" Алексей Муханов, по итогам июня средняя цена пятилетнего автомобиля выросла на 3%, а трёхлетнего — на 2% относительно мая.