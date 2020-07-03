Почта России планирует выпустить "вечные" бонды в этом году

Глава Почты России Максим Акимов заявил, что компания планирует в 2020 году разместить бессрочные облигации. Об этом он сообщил в интервью РБК.
— Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путём выпуска бессрочных облигаций, — рассказал Акимов.
Он отметил, что за счёт размещения "вечных" бондов Почта России рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. Акимов уточнил, что формат бессрочных облигаций был выбран из-за той ситуации, которая "сейчас происходит с бюджетом".
Глава Почты России также объяснил, на что пойдут полученные деньги.
— Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики — это наши цифровые продукты новые, авиапарк, обновление вагонного парка, — сказал Акимов.
Ранее Акимов сообщил, что Почта России по итогам I квартала 2020 года потеряла около миллиарда рублей. Первый замглавы Минкомсвязи России Олег Пак заявлял, что компании могут выделить около 70 миллиардов рублей для поддержки в связи с пандемией, однако он не уточнял, каким образом будет организовано финансирование.