Почта России планирует выпустить "вечные" бонды в этом году

Глава Почты России Максим Акимов заявил, что компания планирует в 2020 году разместить бессрочные облигации. Об этом он сообщил в интервью РБК.

— Мы сейчас обсуждаем возможность привлечения долгового финансирования путём выпуска бессрочных облигаций, — рассказал Акимов.

Он отметил, что за счёт размещения "вечных" бондов Почта России рассчитывает профинансировать свою инвестпрограмму. Акимов уточнил, что формат бессрочных облигаций был выбран из-за той ситуации, которая "сейчас происходит с бюджетом".

Глава Почты России также объяснил, на что пойдут полученные деньги.

— Средства нужны на преобразование нашей магистральной логистики — это наши цифровые продукты новые, авиапарк, обновление вагонного парка, — сказал Акимов.