Назарбаев вылечился от коронавируса и заявил, что возвращается к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что после своей личной победы над коронавирусом чувствует себя хорошо и возвращается к полноценной работе. Об этом говорится в его обращении к народу республики.

— Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.

Назарбаев отметил, что получил не только большое количество писем и телеграмм от лидеров и политиков из других государств, но и множество обращений от жителей республики в социальных сетях. Он поблагодарил всех за поддержку и сказал отдельные слова в адрес медиков, которые доказали, что их труд бесценен.

Напомним, 18 июня стало известно о положительном результате обследования на наличие коронавируса у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он ушёл на самоизоляцию, но продолжил работать. Свою поддержку и пожелания здоровья ему выразил президент России Владимир Путин.