Назарбаев вылечился от коронавируса и заявил, что возвращается к работе

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что после своей личной победы над коронавирусом чувствует себя хорошо и возвращается к полноценной работе. Об этом говорится в его обращении к народу республики.
— Вместе со своим народом я ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении.
Назарбаев отметил, что получил не только большое количество писем и телеграмм от лидеров и политиков из других государств, но и множество обращений от жителей республики в социальных сетях. Он поблагодарил всех за поддержку и сказал отдельные слова в адрес медиков, которые доказали, что их труд бесценен.
Напомним, 18 июня стало известно о положительном результате обследования на наличие коронавируса у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он ушёл на самоизоляцию, но продолжил работать. Свою поддержку и пожелания здоровья ему выразил президент России Владимир Путин.
Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь Назарбаева опубликовал фото выздоровевшего после коронавирусной инфекции экс-президента.
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