"Исторический момент". Испытатели российской вакцины от CoViD-19 рассказали о своём самочувствии — видео

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Спустя две недели после начала клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны РФ, у добровольцев не зафиксировано нежелательных явлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

— Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют, — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники эксперимента из второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, также не жалуются на плохое самочувствие или проявление каких-либо нежелательных эффектов или осложнений.

— Присутствовало некоторое волнение, связанное с тем, что мы, небольшая группа людей, были удостоены чести испытать вакцину против страшнейшего заболевания. Действительно чувствую, что участвую в историческом моменте, — рассказал Станислав, один из участников испытаний.

Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, которые имеют опыт проведения клинических испытаний различных препаратов, в том числе вакцин. Эксперты ежедневно проводят осмотры, а также полный спектр лабораторных и инструментальных исследований, которые предусмотрены протоколом и необходимы для изучения ответа организма на вакцину.