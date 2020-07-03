"Исторический момент". Испытатели российской вакцины от CoViD-19 рассказали о своём самочувствии — видео

Видео © Минобороны РФ
Спустя две недели после начала клинических испытаний вакцины от коронавируса, созданной Исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны РФ, у добровольцев не зафиксировано нежелательных явлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— Добровольцы первой группы, получившие по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо, жалоб на состояние здоровья не предъявляют, — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники эксперимента из второй группы, которые получили первый компонент вакцины 23 июня, также не жалуются на плохое самочувствие или проявление каких-либо нежелательных эффектов или осложнений.
— Присутствовало некоторое волнение, связанное с тем, что мы, небольшая группа людей, были удостоены чести испытать вакцину против страшнейшего заболевания. Действительно чувствую, что участвую в историческом моменте, — рассказал Станислав, один из участников испытаний.
Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов, которые имеют опыт проведения клинических испытаний различных препаратов, в том числе вакцин. Эксперты ежедневно проводят осмотры, а также полный спектр лабораторных и инструментальных исследований, которые предусмотрены протоколом и необходимы для изучения ответа организма на вакцину.
Ранее Минобороны РФ показало видео первых клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции. Тогда девятерым добровольцам ввели один компонент вакцины, ещё девятерым — второй. А 23 июня вакцина была введена ещё 20 добровольцам. Специалисты планируют завершить все клинические исследования до конца июля.