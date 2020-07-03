В России назвали регионы с наибольшим числом граждан, страдающих ожирением

За прошлый год на территории России больше всего людей с ожирением выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России, передаёт РИА "Новости".

— Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7, — говорится в сборнике.

Стоит также отметить, что наименьшее число пациентов, страдающих ожирением, в 2019 году зафиксировано в Чеченской Республике, Приморском крае и в Ингушетии.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 517 357 человек с ожирением. Отмечается, что это примерно на 70 тысяч больше, чем годом ранее.