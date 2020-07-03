На Сахалине обнаружили тело новорождённого ребёнка с этиловым спиртом в организме

Органы следствия возбудили уголовное дело по факту гибели новорождённой девочки в одной из квартир города Томари на юге Сахалина. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что тело младенца было обнаружено в квартире, в которой также проживала мать ребёнка с сожителем.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть новорождённой наступила от врождённого порока сердца. Однако при исследовании у младенца обнаружили в организме этиловый спирт, который поступил извне. Также были установлены следы ненадлежащего ухода за ребёнком.

Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".