"Искренне дорожу многолетней дружбой". Путин поздравил Назарбаева с наступающим юбилеем

Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление с наступающим 80-летием Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщает пресс-служба первого лидера Казахстана.

— Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые, товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам, — говорится в сообщении.

Российский лидер также подчеркнул, что Назарбаев снискал высокий авторитет не только у себя в стране, но и в РФ — как выдающийся лидер и государственный деятель. Устойчивое развитие республики Путин назвал заслугой первого президента Казахстана.

Свои поздравления в адрес Назарбаева также направили лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, король Испании Фелипе, князь Монако Альбер II, президенты Молдавии, Афганистана и Чехии Игорь Додон, Ашраф Гани и Милош Земан, а также премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.